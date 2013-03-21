中国债市动态：信用债买盘稍增收益率变化不大，尚德破产重整压制相关债信心

路透上海3月21日 - 昔日光伏行业巨头尚德电力 旗下无锡尚德电力破产重整，令近期卖压沉重的信用债更受关注。不过交易员表示，除光伏相关行业债券被打入冷宫外，银行间债市周四早盘AAA等略高等级信用债买盘较此前有所增加，因资金宽松且该类券信用风险相对可控。

另外，稍早公布的汇丰3月制造业PMI初值回升，仅致IRS小涨而现券则基本未受明显影响，三年以上国债等利率产品收益率变化不大。

新华社周三报导，尚德电力旗下无锡尚德电力宣告破产重整，因无法归还到期债务。

北京一银行交易员称，今日信用债“感觉(买方)询盘的多了一点。”，但光伏及类似不景气行业债券仍无人问津。

上海一银行交易员补充说，就其关注范围，信用债买气增加，看起来更多集中在AAA及以上评级品种上，因资金持续宽松，且信用风险有限。

对于光伏等行业债券的前景，交易员多表示担忧。相关券种估值虽然因暂时没有风险事件爆发而走势平稳，但二级市场上真实需求却异常难觅，这无疑大大增加了未来相关企业发债难度。

“会影响这个行业的融资，估计大家都不会拿这类债了。”北京一券商交易员表示。

目前债券市场上光伏企业存量债券包括10英利MTN1 、11威利MTN1 、13晶科债 、11超日债 等。除面临未来可能被暂停上市，已经大幅折价的超日债交投略活跃外，其余真实成交寥寥无几。

剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.3000%/3.2900%，上日尾盘为3.2900/3.2750%。