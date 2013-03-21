中国债市动态：信用债买盘稍增收益率变化不大，尚德破产重整压制相关债信心

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 昔日光伏行业巨头尚德电力 旗下无锡尚德电力破产重整，令近期卖压沉重的信用债更受关注。不过交易员表示，除光伏相关行业债券被打入冷宫外，银行间债市周四早盘AAA等略高等级信用债买盘较此前有所增加，因资金宽松且该类券信用风险相对可控。
另外，稍早公布的汇丰3月制造业PMI初值回升，仅致IRS小涨而现券则基本未受明显影响，三年以上国债等利率产品收益率变化不大。
新华社周三报导，尚德电力旗下无锡尚德电力宣告破产重整，因无法归还到期债务。
北京一银行交易员称，今日信用债“感觉(买方)询盘的多了一点。”，但光伏及类似不景气行业债券仍无人问津。
上海一银行交易员补充说，就其关注范围，信用债买气增加，看起来更多集中在AAA及以上评级品种上，因资金持续宽松，且信用风险有限。
对于光伏等行业债券的前景，交易员多表示担忧。相关券种估值虽然因暂时没有风险事件爆发而走势平稳，但二级市场上真实需求却异常难觅，这无疑大大增加了未来相关企业发债难度。
“会影响这个行业的融资，估计大家都不会拿这类债了。”北京一券商交易员表示。
目前债券市场上光伏企业存量债券包括10英利MTN1 、11威利MTN1 、13晶科债 、11超日债 等。除面临未来可能被暂停上市，已经大幅折价的超日债交投略活跃外，其余真实成交寥寥无几。
剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.3000%/3.2900%，上日尾盘为3.2900/3.2750%。
中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。