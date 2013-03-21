国际油市：布兰特原油在108美元上方持稳，中国良好数据抵消塞浦路斯忧虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Oil Outlooks and Opinions的总裁Carl Larry称，“中国经济成长率达到10%令人震惊，达到8%也很强，即便达到6%也好过许多发达国家。”
中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。
汇丰/Markit稍早联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。
在欧元区，塞浦路斯继续让投资者紧张不安。塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。
“对油市不会直接影响需求或供给，而是对投资者资金的影响更大，”Larry称。其还表示，欧盟复苏之路的颠簸已经使得投资者对于大宗商品等风险资产心存审慎。
布兰特原油期货周三升至108美元上方，从三个月低点反弹，此前美联储暗示将推进刺激政策，另外人们乐观认为欧洲决策者可以抑制塞浦路斯债务危机的蔓延。 (完)
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(编译 田建华; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。