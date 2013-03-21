国际油市：布兰特原油在108美元上方持稳，中国良好数据抵消塞浦路斯忧虑

Oil Outlooks and Opinions的总裁Carl Larry称，“中国经济成长率达到10%令人震惊，达到8%也很强，即便达到6%也好过许多发达国家。”

中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。

在欧元区，塞浦路斯继续让投资者紧张不安。塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

“对油市不会直接影响需求或供给，而是对投资者资金的影响更大，”Larry称。其还表示，欧盟复苏之路的颠簸已经使得投资者对于大宗商品等风险资产心存审慎。

布兰特原油期货周三升至108美元上方，从三个月低点反弹，此前美联储暗示将推进刺激政策，另外人们乐观认为欧洲决策者可以抑制塞浦路斯债务危机的蔓延。 (完)

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