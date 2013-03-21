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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 15:07 BJT

表格: 瑞士2月贸易顺差略缩窄为20.98亿瑞郎

路透苏黎世3月21日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士2月贸易收支为顺差20.98亿瑞郎,1月修正后为顺差21.20亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年2月 2013年1月 2012年2月

进口 14,047 14,693 14,245

出口 16,145 16,813 16,727

顺差 2,098 2,120 2,482 ?(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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