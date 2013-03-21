金正恩指导朝鲜“无人机空袭”训练

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月20日 - 朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩周三指导了对一个模拟韩国目标进行无人机空袭的训练，朝鲜军方还击落了一个模仿的巡航导弹目标。
联合国因朝鲜2月的核试验制裁该国后，朝鲜加强军事演习，应对被其视为“敌意的”美韩联合军演。
目前尚不知晓朝鲜是否拥有无人机。韩联社去年报道称，朝鲜从叙利亚引进了1970年代生产的美国无人靶机，用于改造成无人战机。
“金正恩称，此次（训练）以韩国境内设施为目标，确定了无人机的飞行路线和时间，证明（我们）可以对任何敌方目标进行超精确的攻击，这令人非常满意，”朝中社称。
朝中社报道金正恩出席军事演习的具体日期十分罕见。报道还称，一支火箭弹防御部队成功击落了一个模仿敌方“战斧”（Tomahawk）巡航导弹的目标。
朝中社报道称，如果朝鲜遭到攻击，金正恩可能会下令摧毁任何战区的军事设施及美国太平洋基地的军事设施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。