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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:12 BJT

法国数据：法国3月企业活动萎缩速度创四年最快,经济有衰退疑虑

Markit首席分析师Chris Williamson称，数据显示法国经济本季度可能最多萎缩0.7%。上个季度法国经济萎缩0.3%。

这将意味着法国已经进入金融危机以来的第三次经济衰退。

3月服务业PMI初值降至41.9，为2009年2月以来最低，2月报43.7。路透调查的分析师此前预期会升至44.0。

制造业情况稍好于服务业，PMI初值持平于2月的43.9，不过亦低于预估的44.3。(完)
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