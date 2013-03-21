德国数据：民间企业活动增速3月放缓，预示本季度经济增长低迷--PMI调查

“主要疲弱之处仍是其他欧元区国家，尤其是南欧国家，这些国家的撙节措施持续冲击需求，”Markit分析师Chris Williamson称，“德国对欧元区以外的出口表现强劲，特别是对亚洲和美国。”

他表示，制造业疲态可能传导至服务业。