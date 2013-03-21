《热点透视》英国财政部赋与央行新使命使其更加接近“无所不能”

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧

路透伦敦3月20日 - 英国央行正不断印钞票，并容忍通胀高于目标。一直到现在，这样的安排被视为是非比寻常的做法。然而在央行新的使命下，这样的做法将很大程度上被视为常态。英国正逐渐朝“央行无所不能”发展。

照现在情况来看，英国央行货币政策委员会有一个相当坚定的使命；其研判标准为通胀率“不论在任何时候”有多么接近2%，不过在面临“暂时性的困难”时可以“偶尔”接受例外状况。这段描述似乎不是在说过去60个月中有48个月通胀率处于或高于2.5%的状况。

即将卸任的英国央行总裁金恩虽未能达成通胀目标，但却没有让这件事妨碍其施行实质负利率及大量印钞。不过金恩觉得有义务做出解释，称这些政策真的是非比寻常，且适合这次长期暂时性困境。通胀的中期目标仍为2%。

在周三的预算中，英国财政大臣欧思邦表示，未来将没有必要这样地详述政策合理性。他将会递交一份新的使命函给央行，当中有多个更具弹性的目标。对于英国央行的期待将会是高瞻远瞩，在各个目标间做出权衡，并大致上朝有利于经济的方向管控政策，2%的通胀目标不再是一个限制式，而成为一个较为模糊的目标。

欧思邦原本可以更为激进。他原本可以提高通胀目标，甚至予以废弃。金恩的继任者--卡尼(Mark Carney)倡言使用长期名义国内生产总值(GDP)作为目标，这只是一个往后忍受更高通胀的委婉说法。欧思邦决定不提倡这个目标。他相对保守的做法或可以解释市场对此反应冷淡的原因。英镑和英国公债收益率(殖利率)均持稳。