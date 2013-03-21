美国个股：通用召回约3.37万辆汽车以修复软件问题

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律3月20日 - 通用汽车（GM） 在全球范围召回约3.37万辆2013款别克君越和凯迪拉克SRX，以修复可能增加撞车风险的软件问题。
通用汽车称，该软件问题可能导致车辆变速器意外从手动模式转换为自动模式。该公司指出，迄今尚未收到与此问题相关的撞车或伤害报告。
该公司称，此次召回在美国涉及到26,582辆车，剩余则涉及在加拿大、墨西哥、中东和中国的车辆。
经销商将免费为涉及车辆的变速器控制模块重新编程。
通用汽车还召回48辆以压缩天然气为动力的2011款雪佛兰Express全尺寸货车，以修理可能存在问题的减压阀，这一问题可能导致天然气进入乘客舱，增加爆炸或起火的风险。
该公司称，上述货车都已接受了检查，目前尚未收到与此问题相关的撞车、伤害或起火报告。涉及车辆出售给了三家美国租车客户和一家经销商。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。