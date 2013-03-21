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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 07:51 BJT

主要国家经济指标预测--3月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程    
    
      
 3月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段          预估值           前值
 0745     法国企业景气指数                          3月                 91             90
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                   3月              107.6          107.4
                                                                            
             Ifo企业现况指数                                         110.4          110.2
             Ifo企业预期指数                                         104.9          104.6
 1430     美国ECRI一周领先指标                   3月15日当周           --           129.9
 

    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   

   
 3月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段            现值       预估值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                    2月          顺差20.98           --
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI    3月初值             43.9         44.3
          )                                                               
          法国Markit服务业PMI                                       41.9         44.0
          法国Markit综合PMI                                         42.1           --
                                                                          
 0828     德国Markit制造业PMI                   3月初值             48.9         50.5
          德国Markit服务业PMI                                       51.6         55.0
                                                                          
          德国Markit综合PMI                                         51.0           --
 0858     欧元区Markit制造业PMI                   3月初值           46.6         48.2
                                                                          
          欧元区Markit服务业PMI                                     46.5         48.2
          欧元区Markit综合PMI                                       46.5         48.2
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)        2月              43.56         82.5
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                   盈余15.42           --
                                                                          
 0930     英国零售销售(较前月)                    2月              +2.1%        +0.5%
                    (较上年同期)                                   +2.6%        +0.5%
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值         3月               负15         负17
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)         3月16日当周          33.6         34.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                              34.0           --
          续请失业金人数(万人)                 3月9日当周          305.3        305.0
 1230     加拿大零售销售(较前月)                  1月              +1.0%        +0.9%
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI    3月初值             54.9        55.0 
          )                                                               
 1300     联邦住房金融局房价(较前月)              1月               0.6%           --
 1400     美国成屋销售年率(万户)                  2月                498         500 
 1400     美国领先指标                            2月              +0.5%       +0.4% 
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数          3月              正2.0        负2.0
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                前周       净卖出4,273           --
                                                                          
          外资投资日本股票(亿日圆)                           净买入4,719           --
                                                                          
   
    
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 李春喜; 审校 程琳)
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