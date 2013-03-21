主要国家经济指标预测--3月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 3月 91 90 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 107.6 107.4 Ifo企业现况指数 110.4 110.2 Ifo企业预期指数 104.9 104.6 1430 美国ECRI一周领先指标 3月15日当周 -- 129.9 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差20.98 -- 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI 3月初值 43.9 44.3 ) 法国Markit服务业PMI 41.9 44.0 法国Markit综合PMI 42.1 -- 0828 德国Markit制造业PMI 3月初值 48.9 50.5 德国Markit服务业PMI 51.6 55.0 德国Markit综合PMI 51.0 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 46.6 48.2 欧元区Markit服务业PMI 46.5 48.2 欧元区Markit综合PMI 46.5 48.2 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 43.56 82.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余15.42 -- 0930 英国零售销售(较前月) 2月 +2.1% +0.5% (较上年同期) +2.6% +0.5% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负15 负17 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月16日当周 33.6 34.2 初请失业金人数四周均值(万人) 34.0 -- 续请失业金人数(万人) 3月9日当周 305.3 305.0 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +1.0% +0.9% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI 3月初值 54.9 55.0 ) 1300 联邦住房金融局房价(较前月) 1月 0.6% -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 498 500 1400 美国领先指标 2月 +0.5% +0.4% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正2.0 负2.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 净卖出4,273 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 净买入4,719 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 程琳)