中国汇市：人民币即期早盘小幅下跌，窄幅交投期待更多方向指引

* 人民币即期早盘小幅下跌，自高点回落

* 中间价略走软

* 市场延续窄幅交投

* 期待更多方向指引

路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期 周四午盘略跌，受中间价小幅走低带动。交易员称，整体市场延续窄幅震荡交投，客盘基本稳定，市场观望情绪较浓期待更多方向指引。

交易员称，塞浦路斯风波虽仍影响全球汇市，但其对人民币/美元市场的影响较为有限；市场更关注最近表现强劲的美国经济数据是否能够持续，中国宏观经济基本面的走向,以及亚洲货币等。

“主要是大家对未来走势都不是很明确，每天就是观望。”北京一国有银行交易员称。

北京时间13:04，人民币兑美元即期报6.2130元，周三盘中和收盘均创新高。上日收报6.2118 元.今日人民币兑美元中间价 为6.2731元，上日中间价为6.2716元。

交易员并称，境内人民币和香港的CNH市场的价差在一定程度上影响到了境内的美元供求，市场整体结汇偏多的局面一定程度上是这个原因。

北京另一家国有交易员称，其客盘相对比较平稳，没有看到明确的方向，而“两会”（全国人大和政协会议）期间对汇率政策并没有特别明确的信号在里面，后市走向仍要继续观察。

中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。

东京汇市美元指数 几无变动，报82.878，但脱离最近触及的七个月高位82.606。交易商预计由于塞浦路斯方面的忧虑挥之不去，美元指数下档空间将会受限。而欧元兑美元 还是从周二触及的四个月低点约1.2843勉力上涨到1.2933美元，因投资者对最后一刻达成协议还抱有希望。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3071/14,上日尾盘为6.3100.

北京时间13:14,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2023/57元,上一交易日尾盘报6.2048元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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