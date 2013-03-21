澳洲股市：由升转为下跌，因矿业股疲弱且政局不稳打压人气

路透悉尼3月21日 - 澳洲股市周四回吐盘初升幅，在震荡走势中收跌0.2%，因金属价格疲弱打击矿业股，澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)面临交出领导权的挑战，政局不稳亦打压人气。

冲浪服装零售商Billabong 股价挫跌14.2%，至历史新低0.70澳元，因市场担心两家竞争对手出价5.44亿美元对其进行收购的情况。