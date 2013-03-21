澳洲股市：由升转为下跌，因矿业股疲弱且政局不稳打压人气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼3月21日 - 澳洲股市周四回吐盘初升幅，在震荡走势中收跌0.2%，因金属价格疲弱打击矿业股，澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)面临交出领导权的挑战，政局不稳亦打压人气。
冲浪服装零售商Billabong 股价挫跌14.2%，至历史新低0.70澳元，因市场担心两家竞争对手出价5.44亿美元对其进行收购的情况。
根据初步数据，S&P/ASX 200指数 跌8点，收报4,959.4点，为连续第四日下跌。该股指盘中曾升至4,998.0点。周三则为下跌0.4%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。