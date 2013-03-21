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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 13:49 BJT

台湾股市：收高13.81点，但宏达电受营收疑虑报导拖累下挫

路透台北3月21日 - 台湾股市周四小幅收高0.2%，随区域部分股市上扬的走势，但智慧型手机大厂宏达电 重挫3%，因媒体报导称其新款HTC One延迟出货，恐使第一季营收不及市场预期。

加权股价指数 收高13.81点至7,811.84点；电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.03%和0.1%。

初步数据显示，大盘成交值 为682.05亿台币，上交易日为744.77亿。(完)
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