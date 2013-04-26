中港股业绩：中石油首季净利按年下跌8%，因油价相对较低

路透香港4月26日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 公布，今年第一季度净利按年下跌8%，主要由于油价相对较低而影响上游业务收入。

中石油在联交所一份声明中称，1-3月季度净利为360.17亿元人民币，去年同期为391.53亿元，较去年第四季度284亿元则增长27%；一季度每股盈利0.2元。

该公司一季度油气当量产量3.553亿桶，同比增长2.8%。受平均原油实现价格同比下降等因素影响，勘探与生产板块实现经营利润569.83亿元，同比下降5.6%。

期内成品油产量下降1.2%，炼油业务亏损则由去年同期104亿元大减至15.6亿元。进口天然气亏损144.5亿元，拖累天然气与管道板块利润大跌45%。

券商野村此前的报告称，预期布兰特原油价短期有机会下试每桶90美元的水平，不过稍后进入需求旺季，油价有可能回升至逾100美元的水平，该行预期中石油未来两季获利按季得到改善。

布兰特原油 自4月1日每桶约111美元持续下滑并曾低探去年中低位约96美元的水平。国际油价周四大涨达2美元，因报导称叙利亚可能使用化学武器，这引发投资人担心海湾地区的稳定性，而商品和股市的普涨带动了买盘。

中石油同时公布，委任周吉平为公司董事长，接替已离职并调任为国资委主任的蒋洁敏，即时生效。周吉平此前担任中石油副董事兼总裁，最近获委任为母公司中国石油天然气集团公司董事长。（完）

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)