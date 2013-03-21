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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 17:51 BJT

表格：英国2月公共财政明显改善，公共部门净借款缩减为43.56亿英镑

路透伦敦3月21日 - 英国国家统计局周四公布2月政府收支数据如下：

* 2月公共部门净借款为43.56亿英镑(预估为82.5亿英镑)，上年同期为净借款96.81亿英镑

* 2月公共部门收支盈余为15.42亿英镑，上年同期为盈余112.78亿英镑

详细数据如下（单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余）：

2013年2月 2012年4月/2013年2月 2011年4月/2012年2月

公共部门净借款(PSNB) 4.356 53.384 78.778

公共部门收支短差(PSNCR) -1.542 -14.698 -62.456 (完)
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