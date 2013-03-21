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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 17:38 BJT

表格：英国2月销售按月和按年升幅均创2012年3月以来最大

路透伦敦3月21日 - 英国统计局周四公布,

* 英国2月零售销售较前月上升2.1%;较上年同期上升上2.6%(路透预估均为增长0.5%)

* 英国2月零售销售按月和按年升幅均为2012年3月以来最大。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 2月　 1月 (1月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 2.1* -0.7 (-0.6) 0.5

较上年同期% 2.6* -0.5 (-0.6) 0.5 (完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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