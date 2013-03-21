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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 14:14 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆今日在96.00有大量期权到期

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* 美元兑日圆今日将有行权价在96.00的大型香草期权到期，95.00, 95.50与95.90也有期权到期

* 欧元兑美元在1.2900, 1.3000, 1.3030有期权到期，美元兑瑞郎在0.9450有期权到期

* 英镑兑美元在1.5050, 1.5100, 1.5200有期权到期，欧元兑英镑在0.8600，英镑兑日圆在144.70

* 澳元兑美元在1.0325, 1.0350, 1.0370, 1.0400有期权到期

* 澳元兑日圆期权关注价位是100.00，新西兰元兑日圆是80.00。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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