表格: 中国2月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 214,949 -42.81 8,129.13 458,123 -35.59 原铝 8,752 -88.25 2,164.74 26,188 -78.64 未锻压镍(精炼镍+合金) 13,119 7.85 17,593.24 34,947 40.12 精炼铅 242 -58.58 2,294.71 272 -57.52 精炼锌 20,168 -48.61 2,040.61 70,261 -18.03 锌合金 5,662 -40.61 2,284.94 14,420 -14.33 精炼锡+锡合金 1,213 -68.06 22,020.05 3,700 -32.41 出口: 精炼铜 38,569 5,406.79 8,234.86 64,781 8,523.93 原铝 2,226 -65.38 2,900.38 17,314 -21.57 精炼铅 669 - 2,370.53 1,197 3,612.88 精炼锌 2 -99.47 1,865 830 3.61 未锻压镍(精炼镍+合金) 1,991 -58.52 16,957.29 4,241 -21.34 精炼锡+锡合金 77 53,681.25 23,148.73 80 51,387.1 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。