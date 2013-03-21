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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 14:29 BJT

表格: 中国2月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京3月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                2月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       214,949       -42.81      8,129.13          458,123       -35.59
 原铝                           8,752       -88.25      2,164.74           26,188       -78.64
 未锻压镍(精炼镍+合金)         13,119         7.85     17,593.24           34,947        40.12
 精炼铅                           242       -58.58      2,294.71              272       -57.52
 精炼锌                        20,168       -48.61      2,040.61           70,261       -18.03
 锌合金                         5,662       -40.61      2,284.94           14,420       -14.33
 精炼锡+锡合金                  1,213       -68.06     22,020.05            3,700       -32.41

 出口:
 精炼铜                        38,569     5,406.79      8,234.86           64,781     8,523.93
 原铝                           2,226       -65.38      2,900.38           17,314       -21.57
 精炼铅                           669            -      2,370.53            1,197     3,612.88
 精炼锌                             2       -99.47         1,865              830         3.61
 未锻压镍(精炼镍+合金)          1,991       -58.52     16,957.29            4,241       -21.34
 精炼锡+锡合金                     77    53,681.25     23,148.73               80     51,387.1

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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