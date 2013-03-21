中国股市：沪综指连续第三日收涨，3月汇丰PMI初值回升印证经济温和复苏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收涨。今日稍早公布3月汇丰中国PMI初值回升显示经济持续改善。分析师称，虽然短期升势过快或令大盘在2,300点附近有所反复，不过市场维持对经济持续复苏的判断将提振大盘延续震荡反弹走势。
沪综指 收报2,324.242点，涨6.868点或0.3%，昨日该股指在金融股带动下创逾两个月最大单日涨幅。上海A股今日成交额为1,045亿元人民币，上日为1,137亿元。
东北证券分析师沈正阳认为，目前经济还在改善过程中，且流动性状况尚可，而通胀短期料不会进一步恶化，因而政策从紧压力不大，短线大盘震荡上行概率较大。
“地产调控、换届等利空前期已基本消化完全，两会后消息面朝利多方向解读，市场情绪得以修正。今天PMI初值亦显示经济持续复苏，预计4月中旬前仍是反弹窗口.”南京证券分析师温丽君称。
中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。
沪深300指数 收升0.18%，报2,614.98点。沪深300指数4月合约 尾盘报2616.8点，涨0.41%，成交量为635,511手。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。