澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，政治不确定性因素解除

澳元表现依然平静，此前澳洲总理吉拉德在执政工党特别会议中无异议获续任，结束与前总理陆克文间的领导之争。在9月大选前的民调中，执政党仍远远落后。

市场对澳洲政局变化通常不做太大反应，因两个主要政党对经济政策看法接近，偏向平衡的预算和财政纪律。

澳元兑美元的阻力位为1.0415美元，即1.0116-1.0599走势的61.8%回档位，支撑位为周二低点1.0350。

澳元兑日圆 升至99.69日圆，接近上周触及的近期峰值99.99，升穿该水准则将为升至2008年高点104.5开路。该货币对最新报99.50。

新西兰元兑日圆 攀升至79.27，距离上月所及2008年7月以来最高位79.91不远。

新西兰元兑美元 持坚于0.8265美元左右，盘初触及0.8224，并在新西兰公布意外强劲的经济成长数据之后一度高见0.8283。(完)

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