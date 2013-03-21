澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，政治不确定性因素解除

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳元表现依然平静，此前澳洲总理吉拉德在执政工党特别会议中无异议获续任，结束与前总理陆克文间的领导之争。在9月大选前的民调中，执政党仍远远落后。
市场对澳洲政局变化通常不做太大反应，因两个主要政党对经济政策看法接近，偏向平衡的预算和财政纪律。
澳元兑美元的阻力位为1.0415美元，即1.0116-1.0599走势的61.8%回档位，支撑位为周二低点1.0350。
澳元兑日圆 升至99.69日圆，接近上周触及的近期峰值99.99，升穿该水准则将为升至2008年高点104.5开路。该货币对最新报99.50。
新西兰元兑日圆 攀升至79.27，距离上月所及2008年7月以来最高位79.91不远。
新西兰元兑美元 持坚于0.8265美元左右，盘初触及0.8224，并在新西兰公布意外强劲的经济成长数据之后一度高见0.8283。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 艾茂林/李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。