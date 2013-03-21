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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:22 BJT

日本股市：日经指数收升1.3%站上12,600点，出口及金融股领涨

路透东京3月21日 - 日本股市日经指数周四升至四年半新高，收盘大涨1.3%，金融和出口股上涨，因美联储誓言维持刺激举措，而且投资者冀望日本央行会有更多的宽松政策。

日经指数 升1.3%报12,635.69，为2008年9月初以来最高。东证股价指数 涨1.2%报1,058.10点。(完)
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