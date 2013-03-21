东京美债：持稳，市场仍关注塞浦路斯后续发展

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储的政策制定委员会对国内经济改善的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持如此积极的刺激措施的原因之一。
美联储会议结束后，市场的焦点又转回塞浦路斯。
塞浦路斯下令该国银行继续关闭至下星期以避免金融混乱，同时该国并转向俄罗斯求援。
“考虑到对民众日常生活的冲击，塞浦路斯无法将银行关闭的时间再延长。所以这样看来时间很有限，未来几天市场仍受塞浦路斯局势的牵动，”SMBC日兴证券分析师Hiroki Shimazu说。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。