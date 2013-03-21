东京美债：持稳，市场仍关注塞浦路斯后续发展

美联储的政策制定委员会对国内经济改善的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持如此积极的刺激措施的原因之一。

美联储会议结束后，市场的焦点又转回塞浦路斯。

塞浦路斯下令该国银行继续关闭至下星期以避免金融混乱，同时该国并转向俄罗斯求援。

“考虑到对民众日常生活的冲击，塞浦路斯无法将银行关闭的时间再延长。所以这样看来时间很有限，未来几天市场仍受塞浦路斯局势的牵动，”SMBC日兴证券分析师Hiroki Shimazu说。(完)

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