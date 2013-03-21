表格: 中国2月成品油进出口数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,380,000 -13.8 762.38 7,300,000 6.1 汽油 - - - 15 - 石脑油 212,592 -37.97 1,017.53 473,137 -32.91 航空煤油 410,060 5.31 1,037.13 821,319 9.01 其他煤油 41,245 -35.15 1,180.48 122,663 -2.83 轻柴油 45,736 -73.55 1,001.41 115,977 -48.15 燃料油 2,444,132 -10.18 639.1 5,250,236 13.43 5-7号燃料油 2,337,704 -6.76 639.44 5,051,242 20.02 液化石油气(LPG) 135,719 85.64 947.62 307,107 22.25 石油焦 698,755 -25.97 120.08 1,553,155 -9 润滑油 172,524 -19.32 1,264.65 399,913 -0.32 沥青 211,730 28.03 637.66 487,350 91.9 出口 成品油 2,200,000 2.9 893.43 4,630,000 15.7 汽油 333,309 61.74 1,022.2 648,653 32.77 石脑油 51,288 81.02 1,014.3 51,288 -55.8 航空煤油 835,033 6.86 999.24 1,459,219 14.88 其他煤油 15 -70.94 1,219.07 15 -82.23 轻柴油 254,871 253.19 995.29 634,455 280.99 燃料油 714,236 -30.12 653.11 1,807,602 -5.63 5-7号燃料油 644,881 -24.29 651.28 1,601,441 -3.88 液化石油气(LPG) 86,503 -20.48 1,038.14 180,863 1.07 石油焦 147,194 -32.68 292.9 295,057 -14.09 润滑油 9,110 -64.88 1,906.53 26,673 -38.1 沥青 3,612 -76.08 907.01 12,070 -46.26 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。