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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:29 BJT

表格: 中国2月成品油进出口数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                2月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,380,000        -13.8        762.38        7,300,000          6.1
 汽油                               -            -             -               15            -
 石脑油                       212,592       -37.97      1,017.53          473,137       -32.91
 航空煤油                     410,060         5.31      1,037.13          821,319         9.01
 其他煤油                      41,245       -35.15      1,180.48          122,663        -2.83
 轻柴油                        45,736       -73.55      1,001.41          115,977       -48.15
 燃料油                     2,444,132       -10.18         639.1        5,250,236        13.43
 5-7号燃料油                2,337,704        -6.76        639.44        5,051,242        20.02
 液化石油气(LPG)              135,719        85.64        947.62          307,107        22.25
 石油焦                       698,755       -25.97        120.08        1,553,155           -9
 润滑油                       172,524       -19.32      1,264.65          399,913        -0.32
 沥青                         211,730        28.03        637.66          487,350         91.9

 出口
 成品油                     2,200,000          2.9        893.43        4,630,000         15.7
 汽油                         333,309        61.74       1,022.2          648,653        32.77
 石脑油                        51,288        81.02       1,014.3           51,288        -55.8
 航空煤油                     835,033         6.86        999.24        1,459,219        14.88
 其他煤油                          15       -70.94      1,219.07               15       -82.23
 轻柴油                       254,871       253.19        995.29          634,455       280.99
 燃料油                       714,236       -30.12        653.11        1,807,602        -5.63
 5-7号燃料油                  644,881       -24.29        651.28        1,601,441        -3.88
 液化石油气(LPG)               86,503       -20.48      1,038.14          180,863         1.07
 石油焦                       147,194       -32.68         292.9          295,057       -14.09
 润滑油                         9,110       -64.88      1,906.53           26,673        -38.1
 沥青                           3,612       -76.08        907.01           12,070       -46.26

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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