表格: 中国2月成品油进口分项数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 - - - 15 - 原产地: 德国 - - - 15 - 石脑油 212,592 -37.97 1,017.53 473,137 -32.91 原产地: 韩国 132,714 -15.8 986.64 233,507 -9.27 荷兰 79,877 - 1,068.87 239,628 - 日本 - -100 - 2 -47.62 航空煤油 410,060 5.31 1,037.13 821,319 9.01 原产地: 韩国 316,665 -5.34 1,038.06 532,071 -17.16 新加坡 69,399 169.3 1,034.81 212,837 725.91 香港 23,995 - 1,031.53 76,411 183.01 其他煤油 41,245 -35.15 1,180.48 122,663 -2.83 原产地: 印度尼西亚 25,263 - 1,053.41 25,263 - 台湾 5,702 24.38 1,426.21 9,693 -12.72 韩国 4,848 155.59 1,515.77 11,226 115.03 新加坡 3,890 -92.22 1,105.89 31,789 -67.45 日本 1,009 -66.49 1,595.31 6,033 -14.29 法国 498 - 1,226.22 1,347 - 美国 34 -85.37 1,907.76 1,251 313.91 加拿大 2 65.66 2,624 2 -41.99 比利时 0 - 0 506 - 沙特阿拉伯 - -100 - 1,032 -34.58 马来西亚 - -100 - 34,514 964.06 德国 - -100 - 8 -85.41 轻柴油 45,736 -73.55 1,001.41 115,977 -48.15 原产地: 韩国 39,624 -47.6 1,005.66 44,614 -60.71 俄罗斯联邦 6,112 -90.64 973.9 6,112 -91.77 台湾 - - - 65,251 - 5-7号燃料油 2,337,704 -6.76 639.44 5,051,242 20.02 原产地: 俄罗斯联邦 550,300 -16.01 646.18 1,313,909 13.51 马来西亚 317,671 -19.72 648.68 450,842 -19.27 委内瑞拉 278,897 -29.21 634.48 739,635 -6.25 新加坡 239,188 -56.03 631.84 641,698 -0.47 伊朗 232,183 - 626.88 232,414 - 日本 149,252 203.56 617.48 213,380 13.82 阿拉伯联合酋长国 145,809 - 621.7 146,416 - 哈萨克斯坦 127,039 -15.65 612.4 229,040 26.11 韩国 126,940 -41.11 665.63 347,013 -40.37 沙特阿拉伯 86,521 - 645.29 223,239 - 也门共和国 35,268 - 706.28 89,268 - 美国 34,753 - 714.99 131,124 - 印度尼西亚 12,090 1,739.59 644.6 279,664 33,106.01 科威特 1,715 - 588.76 2,254 1,517.56 埃及 57 -78.42 531.6 76 -91.85 波多黎各 20 - 592.5 20 - 巴林 - -100 - 966 -63.22 苏丹 - -100 - 434 89.08 直布罗陀 - - - 9,850 - 其他柴油及其他燃料油 106,428 -50.2 631.64 198,994 -52.58 原产地: 新加坡 101,518 -19.79 630 172,015 -23.74 乌兹别克斯坦 1,734 - 673.35 2,778 - 哈萨克斯坦 1,585 -95.15 721.59 1,585 -97.72 沙特阿拉伯 1,178 - 550 3,453 - 马来西亚 413 - 741.98 12,473 -80.47 印度尼西亚 - -100 - 40 -95.19 巴林 - -100 - 405 -81.58 韩国 - - - 5,235 - 科威特 - -100 - 866 -0.68 伊朗 - - - 144 - 液化石油气(LPG) 135,719 85.64 947.62 307,107 22.25 原产地: 澳大利亚 48,106 - 899.63 80,646 - 卡塔尔 21,510 2.56 900.01 62,732 -28.24 马尔他 20,278 - 1,053.42 20,278 - 阿拉伯联合酋长国 19,800 -50.02 968 87,575 -3.63 沙特阿拉伯 18,099 - 967.92 18,099 -17.77 韩国 7,925 -36.69 1,000.01 27,327 117.94 伊朗 - - - 10,450 -72.75 美国 - - - 1 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。