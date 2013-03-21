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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:29 BJT

表格: 中国2月成品油进口分项数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                2月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                               -            -             -               15            -
  原产地:
   德国                            -            -             -               15            -

石脑油                       212,592       -37.97      1,017.53          473,137       -32.91
  原产地:
   韩国                      132,714        -15.8        986.64          233,507        -9.27
   荷兰                       79,877            -      1,068.87          239,628            -
   日本                            -         -100             -                2       -47.62

航空煤油                     410,060         5.31      1,037.13          821,319         9.01
  原产地:
   韩国                      316,665        -5.34      1,038.06          532,071       -17.16
   新加坡                     69,399        169.3      1,034.81          212,837       725.91
   香港                       23,995            -      1,031.53           76,411       183.01

其他煤油                      41,245       -35.15      1,180.48          122,663        -2.83
  原产地:
   印度尼西亚                 25,263            -      1,053.41           25,263            -
   台湾                        5,702        24.38      1,426.21            9,693       -12.72
   韩国                        4,848       155.59      1,515.77           11,226       115.03
   新加坡                      3,890       -92.22      1,105.89           31,789       -67.45
   日本                        1,009       -66.49      1,595.31            6,033       -14.29
   法国                          498            -      1,226.22            1,347            -
   美国                           34       -85.37      1,907.76            1,251       313.91
   加拿大                          2        65.66         2,624                2       -41.99
   比利时                          0            -             0              506            -
   沙特阿拉伯                      -         -100             -            1,032       -34.58
   马来西亚                        -         -100             -           34,514       964.06
   德国                            -         -100             -                8       -85.41

轻柴油                        45,736       -73.55      1,001.41          115,977       -48.15
  原产地:
   韩国                       39,624        -47.6      1,005.66           44,614       -60.71
   俄罗斯联邦                  6,112       -90.64         973.9            6,112       -91.77
   台湾                            -            -             -           65,251            -

5-7号燃料油                2,337,704        -6.76        639.44        5,051,242        20.02
  原产地:
   俄罗斯联邦                550,300       -16.01        646.18        1,313,909        13.51
   马来西亚                  317,671       -19.72        648.68          450,842       -19.27
   委内瑞拉                  278,897       -29.21        634.48          739,635        -6.25
   新加坡                    239,188       -56.03        631.84          641,698        -0.47
   伊朗                      232,183            -        626.88          232,414            -
   日本                      149,252       203.56        617.48          213,380        13.82
   阿拉伯联合酋长国          145,809            -         621.7          146,416            -
   哈萨克斯坦                127,039       -15.65         612.4          229,040        26.11
   韩国                      126,940       -41.11        665.63          347,013       -40.37
   沙特阿拉伯                 86,521            -        645.29          223,239            -
   也门共和国                 35,268            -        706.28           89,268            -
   美国                       34,753            -        714.99          131,124            -
   印度尼西亚                 12,090     1,739.59         644.6          279,664    33,106.01
   科威特                      1,715            -        588.76            2,254     1,517.56
   埃及                           57       -78.42         531.6               76       -91.85
   波多黎各                       20            -         592.5               20            -
   巴林                            -         -100             -              966       -63.22
   苏丹                            -         -100             -              434        89.08
   直布罗陀                        -            -             -            9,850            -

其他柴油及其他燃料油         106,428        -50.2        631.64          198,994       -52.58
  原产地:
   新加坡                    101,518       -19.79           630          172,015       -23.74
   乌兹别克斯坦                1,734            -        673.35            2,778            -
   哈萨克斯坦                  1,585       -95.15        721.59            1,585       -97.72
   沙特阿拉伯                  1,178            -           550            3,453            -
   马来西亚                      413            -        741.98           12,473       -80.47
   印度尼西亚                      -         -100             -               40       -95.19
   巴林                            -         -100             -              405       -81.58
   韩国                            -            -             -            5,235            -
   科威特                          -         -100             -              866        -0.68
   伊朗                            -            -             -              144            -

液化石油气(LPG)              135,719        85.64        947.62          307,107        22.25
  原产地:
   澳大利亚                   48,106            -        899.63           80,646            -
   卡塔尔                     21,510         2.56        900.01           62,732       -28.24
   马尔他                     20,278            -      1,053.42           20,278            -
   阿拉伯联合酋长国           19,800       -50.02           968           87,575        -3.63
   沙特阿拉伯                 18,099            -        967.92           18,099       -17.77
   韩国                        7,925       -36.69      1,000.01           27,327       117.94
   伊朗                            -            -             -           10,450       -72.75
   美国                            -            -             -                1            -

                                                                 
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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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