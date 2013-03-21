版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:29 BJT

表格: 中国2月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（
单位均为吨）：
                              --------2月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,412,116        70.59          13.3        2,914,237        37.29
  原产地: 
    卡塔尔                    749,358       269.68         17.97        1,502,524       115.97
   澳大利亚                  258,488        -0.28          3.23          582,311        12.29
   马来西亚                  251,450        39.57          7.66          449,045        53.86
   赤道几内亚                 67,657            -         15.92           67,657            -
   尼日利亚                   65,225            -         16.89           65,225            -
   也门共和国                 19,938        -69.4         18.74           65,312       -50.13
   印度尼西亚                      -         -100             -          121,213        -66.7
   埃及                            -            -             -           60,950            -

 按进口港分: 
 天然气                     1,412,116        70.59          13.3        2,914,237        37.29
  海关: 
 南京海关                     408,629       262.85         16.93          925,653        78.05
深圳海关                     368,575         5.52          7.85          785,032          2.7
大连海关                     293,020            -         18.23          497,478       323.71
上海海关                     251,450        39.57          7.66          449,045        53.86
宁波海关                      90,442            -         18.77          135,816            -
福州海关                           -         -100             -          121,213       -71.75

 管道天然气                 1,521,483        18.46         10.71        3,010,044        30.13
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,401,860         9.14         10.86        2,838,828        22.72
   乌兹别克斯坦              119,622            -          8.86          171,216            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐