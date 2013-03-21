表格: 中国2月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（ 单位均为吨）： --------2月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,412,116 70.59 13.3 2,914,237 37.29 原产地: 卡塔尔 749,358 269.68 17.97 1,502,524 115.97 澳大利亚 258,488 -0.28 3.23 582,311 12.29 马来西亚 251,450 39.57 7.66 449,045 53.86 赤道几内亚 67,657 - 15.92 67,657 - 尼日利亚 65,225 - 16.89 65,225 - 也门共和国 19,938 -69.4 18.74 65,312 -50.13 印度尼西亚 - -100 - 121,213 -66.7 埃及 - - - 60,950 - 按进口港分: 天然气 1,412,116 70.59 13.3 2,914,237 37.29 海关: 南京海关 408,629 262.85 16.93 925,653 78.05 深圳海关 368,575 5.52 7.85 785,032 2.7 大连海关 293,020 - 18.23 497,478 323.71 上海海关 251,450 39.57 7.66 449,045 53.86 宁波海关 90,442 - 18.77 135,816 - 福州海关 - -100 - 121,213 -71.75 管道天然气 1,521,483 18.46 10.71 3,010,044 30.13 原产地: 土库曼斯坦 1,401,860 9.14 10.86 2,838,828 22.72 乌兹别克斯坦 119,622 - 8.86 171,216 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。