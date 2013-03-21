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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:42 BJT

东京汇市：日圆兑美元小涨，市场静候日央行新任总裁讲话

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2937    1.2932     +0.04     -1.95    1.3194
 美元/日圆                      95.67     96.01     -0.35    +10.30     86.74
 欧元/日圆                     123.78    124.19     -0.33     +8.14    114.46
 美元/瑞郎                     0.9449    0.9450     -0.01     +3.21    0.9155
 英镑/美元                     1.5116    1.5095     +0.14     -6.98    1.6251
 美元/加元                     1.0254    1.0259     -0.05     +3.36    0.9921
 澳元/美元                     1.0371    1.0374     -0.03     -0.21    1.0393
 新西兰元/美                   0.8255    0.8223     +0.39     -0.34    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.220    99.610     -0.39    +10.09    90.130
 新西兰元/日                   78.980    78.970     +0.01    -43.91   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     144.59    145.00     -0.28     +2.68    140.82
 澳元/新西兰                   1.2554    1.2604     -0.40     +0.11    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 石冠兰/张若琪/许娜/洪曦 审校 高琦/侯向明/艾茂林/张明钧)
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