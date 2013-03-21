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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月21日

路透3月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：
    
   品种       最新库存     变动
    铜         557,450   +6,625
    锡          14,050      -95
    铅         269,975   -1,500
    锌       1,195,825   -3,900
    铝       5,229,825  +12,400
    镍         162,288      -18
  铝合金        76,940     -600
  NASAAC       143,740     -120
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据     库存分布       品   库存数据   库存分布
 种                              种              
 铜  <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC   铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-
     >            -GRD>                     KS>            GRD>
 铝  <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC   锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-
     >            -GRD>                     KS>            GRD>
 锌  <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC   铝  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-
     >            -GRD>           合        KS>            GRD>
                                  金             
 
 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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