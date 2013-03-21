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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:40 BJT

表格: 中国2月乙醇进出口分项数据一览

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                2月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                               6       -89.69        18,450               29       -60.02
   原产地
   英国                            3       -12.23     17,714.67                3        -13.3
   日本                            2       -89.82        20,356               20        -8.31
   德国                            1        -1.26         6,872                1       -70.03
   荷兰                            1            -         1,827                2       314.81
   美国                            0       -95.22             0                1       -58.28
   以色列                          -            -             -                1            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,891       -49.38        882.67            5,738       -41.21
   目的地
   朝鲜                        1,172        18.47        835.72            4,141        22.67
   台湾                          406       -63.35        880.02            1,118       -56.59
   日本                          212       -85.82      1,047.88              212          -94
   澳门                           65        64.18        816.95              109         9.87
   印度                           28          -50      1,548.21              110            -
   香港                            6            -         1,680               12       -33.15
   越南                            2            -         1,850                4       105.95
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -               32            -


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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