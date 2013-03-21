表格: 中国2月乙醇进出口分项数据一览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 6 -89.69 18,450 29 -60.02 原产地 英国 3 -12.23 17,714.67 3 -13.3 日本 2 -89.82 20,356 20 -8.31 德国 1 -1.26 6,872 1 -70.03 荷兰 1 - 1,827 2 314.81 美国 0 -95.22 0 1 -58.28 以色列 - - - 1 - 出口: 乙醇 1,891 -49.38 882.67 5,738 -41.21 目的地 朝鲜 1,172 18.47 835.72 4,141 22.67 台湾 406 -63.35 880.02 1,118 -56.59 日本 212 -85.82 1,047.88 212 -94 澳门 65 64.18 816.95 109 9.87 印度 28 -50 1,548.21 110 - 香港 6 - 1,680 12 -33.15 越南 2 - 1,850 4 105.95 巴布亚新几内亚 - -100 - 32 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。