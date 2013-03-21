中国能源：国内成品油价下周有望年内首次下调--安讯思息旺能源

路透上海3月21日 - 中国能源咨询网站--安讯思息旺能源周四报导称，近期国际原油价格走势不佳，布伦特、迪拜和辛塔三地原油均价变化率将在本周内跌破-4%，预计3月27日(下周三)凌晨中国将迎来今年首次成品油零售价下调，每吨下调幅度或在280元人民币左右。

报导称，截止3月19日，三地原油均价变化率已达到-3.97%，“3月26日当天三地原油均价变化率或已达-5.5%，理论上完全下调幅度在330元/吨左右，但为了后期新定价机制的顺利推出，下调幅度每吨或缩窄至280元左右。”

报导分析称，欧洲经济不佳始终是市场挥之不去的阴影，塞浦路斯拟征存款税事件再此加深这一利空氛围，业界担心经济减缓将抑制对石油消费需求，且欧元区不确定性以及美国有可能缩短量化宽松政策的进程都会提振美元，这都将打压油价。

“在这种种利空因素下，下周国内成品油价格下调窗口开启已成定局。”

据其计算，目前国内成品油低于发改委测算的国际接轨水平约8-9美元左右，导致整体价值链传导不畅，生产销售积极性不佳。

中国国家发展改革委此前于2月25日上调国内成品油价格，国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元和290元，这是中国今年来首次调整汽柴油价格。