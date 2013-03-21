中国能源：国内成品油价下周有望年内首次下调--安讯思息旺能源

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 中国能源咨询网站--安讯思息旺能源周四报导称，近期国际原油价格走势不佳，布伦特、迪拜和辛塔三地原油均价变化率将在本周内跌破-4%，预计3月27日(下周三)凌晨中国将迎来今年首次成品油零售价下调，每吨下调幅度或在280元人民币左右。
报导称，截止3月19日，三地原油均价变化率已达到-3.97%，“3月26日当天三地原油均价变化率或已达-5.5%，理论上完全下调幅度在330元/吨左右，但为了后期新定价机制的顺利推出，下调幅度每吨或缩窄至280元左右。”
报导分析称，欧洲经济不佳始终是市场挥之不去的阴影，塞浦路斯拟征存款税事件再此加深这一利空氛围，业界担心经济减缓将抑制对石油消费需求，且欧元区不确定性以及美国有可能缩短量化宽松政策的进程都会提振美元，这都将打压油价。
“在这种种利空因素下，下周国内成品油价格下调窗口开启已成定局。”
据其计算，目前国内成品油低于发改委测算的国际接轨水平约8-9美元左右，导致整体价值链传导不畅，生产销售积极性不佳。
中国国家发展改革委此前于2月25日上调国内成品油价格，国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元和290元，这是中国今年来首次调整汽柴油价格。
按照中国现行的成品油定价机制，如果国际油价在22个工作日内上涨或下跌的幅度超过4%，则通常会开启成品油调价窗口。不过，政府若担心通胀压力，通常会推后上调成品油价格。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。