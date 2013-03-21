表格: 中国2月铀进出口分项数据

路透北京3月21日 - 以下是中国海关公布的2月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 2月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 511,848,000 40.3 0.13 3,398,212,000 179.44 原产地: 哈萨克斯坦 511,848,000 - 0.13 2,792,919,000 228.09 乌兹别克斯坦 - - - 605,292,000 - U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - -100 原产地: 2月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - - 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.