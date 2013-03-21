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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 15:11 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：市场聚焦日本央行新总裁黑田东彦讲话

0653GMT

* 美元/日圆下跌0.3%至95.71；欧元/日圆下降0.26%至123.81；澳元跌0.06%至1.0271

* 黑田东彦和副总裁0900GMT召开的新闻发布会为今日主要事件

* 新西兰强劲国内生产总值(GDP)促使新西兰元大涨，随后回落

* 澳洲政局备受关注

* 事件：法国、德国、欧元区和美国采购经理人指数(PMI)以及英国零售销售。(完)

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