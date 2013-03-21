更新版-日本股市：日经指数刷新四年半高位，金融股和出口股领涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
市场人士说，日本散户在近期日股大涨赚得荷包满满之后，气氛仍然非常乐观。
“每个人似乎都赚到钱...当人气很强劲，他们对风险的容忍度又很大的时候，负面消息就很难打压市场，只会成为逢低进场的时机，”Bayview资产管理公司的资产组合经理Yasuo Sakuma说。
纺织股周四上涨3.5%，为主板表现最佳类股。东丽 股价大涨6.4%，此前日经报导称该公司在2020年之前投资约560亿日圆，扩大在泰国现有的布局。
金融股涨势居前，证券股 上涨3.1%，为涨幅第二的类股。金融股 及银行股 分别上涨2.5%和1.5%。
出口股也很热门。索尼 上涨1.8%，是成交量最大个股。日产汽车 涨1.9%，日立 上涨2.5%。
东证股价指数 上涨1.2%至1,058.10点，有28.8亿股换手，略高于周二的28.4亿股成交量，但低于周一的31.1亿股。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。