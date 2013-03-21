更新版-日本股市：日经指数刷新四年半高位，金融股和出口股领涨

市场人士说，日本散户在近期日股大涨赚得荷包满满之后，气氛仍然非常乐观。

“每个人似乎都赚到钱...当人气很强劲，他们对风险的容忍度又很大的时候，负面消息就很难打压市场，只会成为逢低进场的时机，”Bayview资产管理公司的资产组合经理Yasuo Sakuma说。

纺织股周四上涨3.5%，为主板表现最佳类股。东丽 股价大涨6.4%，此前日经报导称该公司在2020年之前投资约560亿日圆，扩大在泰国现有的布局。

金融股涨势居前，证券股 上涨3.1%，为涨幅第二的类股。金融股 及银行股 分别上涨2.5%和1.5%。

出口股也很热门。索尼 上涨1.8%，是成交量最大个股。日产汽车 涨1.9%，日立 上涨2.5%。