台湾债市：长短券表现各异，量缩等待发债计画公布

路透台北3月21日 - 台湾债市殖利率曲线前后端周四表现各异。五年券102/2受发债计 画即将公布，增额券筹码将随之出笼的预期打击，殖利率重回到1.0%之上。长券端殖利率虽 偏上，但成交稀少，较不具参考意义。惟20年乙券102/乙1传闻有寿险买盘进场，殖利率反 而逆势收低至1.80%。 至于主流的10年券102/6，今日呈现量缩震荡走势。交易商认为，虽然美联储维持刺激 政策不变，令市场资金可望继续维持宽松。不过由于财政部将在周五公布第二季发债计画， 市场担忧增额发行的新券，仍可能会重蹈标售结果高于预期的覆辙。在交易商心态趋于保守 的环境下，预料明日102/6殖利率区间看在1.30-1.33%。 “发债计画内容不会有意外，大家担心的是，接下来的定价会在哪里。”一大型票券商 交易主管说。 不过另一证券商交易主管则称，102/6的筹码集中度已明显增加，纵然交易商心态偏空 ，但因借券放空的成本不低，空头也难以找到有效的施力点。 “况且台湾面临限水、核四等打击经济的议题，外部又有塞浦路斯与北韩等变数，操作 上还是要顺势而为。”该交易主管指出。 美国公债周四在亚洲盘持稳；上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)重申致力宽松政策 以支撑经济后，投资者转向风险资产，使得美债价格周三下滑。美国10年期公债收益率(殖 利率) 报1.962%，近持平美国尾盘水准。该收益率周三上升逾5个基点，因美联 储坚持其购债计画以支撑经济，提振了市场的风险偏好。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.90 1.0100 1.0000-1.0180 4.5 10 102/6 +0.20 1.3145 1.3040-1.3275 79.5 15 102/1 +2.00 1.5600 1.5600-1.5600 1.0 20 102/乙1 -4.00 1.8000 1.8000-1.8000 0.5 20 102/3 +2.00 1.8600 1.8600-1.8600 0.5 30 102/5 +2.50 1.9750 1.9400-1.9800 2.0 虽然经济缓步复苏，不过昨日公布的台湾2月外销订单金额却创下两年新低。经济部也 预估，第一季外销订单较去年同期仅小幅成长0.7%。对此交易商认为，台湾并未赶上全球这 波经济复苏的步伐，在此情形下，债市殖利率急弹不易。 “经济数据不至于会让10年券殖利率喷到1.5%。”一外商银行交易员说。 惟另一票券商交易员认为，目前市场心态保守的原因，是因为实质买盘对现行的利率水 准不满意，导致长券标售结果都高于预期。 他指出，由于债市作空不易，台债殖利率的真实位置，还是要靠每一次的标债结果来决 定。 台湾2月外销订单金额290.4亿美元,创下2011年2月以来最低。经济部指出，除农历春节 因素外，传统货品如化学品，塑胶与橡胶制品来自中国的订单较少也是主因。一方面是中东 对大陆的出口量较多，另一方面，则是内部自制产品的兴起。 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.9750 20 102/3 1.8600 15 102/1 1.5600 10 102/6 1.3145 5 102/2 1.0100 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)