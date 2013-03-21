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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 15:28 BJT

台湾债市：长短券表现各异，量缩等待发债计画公布

路透台北3月21日 - 台湾债市殖利率曲线前后端周四表现各异。五年券102/2受发债计
画即将公布，增额券筹码将随之出笼的预期打击，殖利率重回到1.0%之上。长券端殖利率虽
偏上，但成交稀少，较不具参考意义。惟20年乙券102/乙1传闻有寿险买盘进场，殖利率反
而逆势收低至1.80%。
    
    至于主流的10年券102/6，今日呈现量缩震荡走势。交易商认为，虽然美联储维持刺激
政策不变，令市场资金可望继续维持宽松。不过由于财政部将在周五公布第二季发债计画，
市场担忧增额发行的新券，仍可能会重蹈标售结果高于预期的覆辙。在交易商心态趋于保守
的环境下，预料明日102/6殖利率区间看在1.30-1.33%。
            
    “发债计画内容不会有意外，大家担心的是，接下来的定价会在哪里。”一大型票券商
交易主管说。
    
    不过另一证券商交易主管则称，102/6的筹码集中度已明显增加，纵然交易商心态偏空
，但因借券放空的成本不低，空头也难以找到有效的施力点。
    
    “况且台湾面临限水、核四等打击经济的议题，外部又有塞浦路斯与北韩等变数，操作
上还是要顺势而为。”该交易主管指出。     
    
    美国公债周四在亚洲盘持稳；上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)重申致力宽松政策
以支撑经济后，投资者转向风险资产，使得美债价格周三下滑。美国10年期公债收益率(殖
利率) 报1.962%，近持平美国尾盘水准。该收益率周三上升逾5个基点，因美联
储坚持其购债计画以支撑经济，提振了市场的风险偏好。 
              
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     +1.90      1.0100   1.0000-1.0180         4.5
      10        102/6                     +0.20      1.3145   1.3040-1.3275        79.5
      15        102/1                     +2.00      1.5600   1.5600-1.5600         1.0
      20      102/乙1                     -4.00      1.8000   1.8000-1.8000         0.5
      20        102/3                     +2.00      1.8600   1.8600-1.8600         0.5
      30        102/5                     +2.50      1.9750   1.9400-1.9800         2.0
     虽然经济缓步复苏，不过昨日公布的台湾2月外销订单金额却创下两年新低。经济部也
预估，第一季外销订单较去年同期仅小幅成长0.7%。对此交易商认为，台湾并未赶上全球这
波经济复苏的步伐，在此情形下，债市殖利率急弹不易。
    
    “经济数据不至于会让10年券殖利率喷到1.5%。”一外商银行交易员说。
    
    惟另一票券商交易员认为，目前市场心态保守的原因，是因为实质买盘对现行的利率水
准不满意，导致长券标售结果都高于预期。
    
    他指出，由于债市作空不易，台债殖利率的真实位置，还是要靠每一次的标债结果来决
定。
    
    台湾2月外销订单金额290.4亿美元,创下2011年2月以来最低。经济部指出，除农历春节
因素外，传统货品如化学品，塑胶与橡胶制品来自中国的订单较少也是主因。一方面是中东
对大陆的出口量较多，另一方面，则是内部自制产品的兴起。               
 
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                       1.9750
         20       102/3                       1.8600
         15       102/1                       1.5600
         10       102/6                       1.3145
          5       102/2                       1.0100
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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