亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨，FED刺激计划激励买盘

曼谷一交易员称，“在美联储决议维持刺激计划后，投资者对需求感到乐观，从而建立投机性仓位。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。