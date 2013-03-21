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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 15:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨，FED刺激计划激励买盘

周三东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期约因公共假期而休市。

曼谷一交易员称，“在美联储决议维持刺激计划后，投资者对需求感到乐观，从而建立投机性仓位。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。

泰国当前处于干旱季，橡胶树暂时不产胶乳，且供应通常从每月的20万吨左右下滑50%。

新加坡商品交易所近月橡胶合约 最新报每公斤277.9美分，下跌1.7美分。(完)

(编译 孙茉莉/田建华; 审校 高琦/艾茂林)
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