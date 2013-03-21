表格：外资在韩国股市卖超3,164亿韩元，连续六个交易日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔3月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,164亿韩元。这是连续第六个交易日卖超，期间累计卖超金额2.0251万亿(兆)韩元(18.1亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月21日 -316.4 56.5 253.6
3月20日 -374.5 94.1 274.0
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
3月 7日 -51.4 -103.5 149.2
3月 6日 25.8 60.6 -78.2
3月 5日 92.1 -77.8 -4.2
3月 4日 416.1 -418.4 15.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
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本月以来 -1,837.2 405.3 1,402.5
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今年以来 -2,169.1 1,743.8 713.9
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。