欧洲金融：塞浦路斯财长称正在与俄罗斯协商银行和天然气协议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透莫斯科3月21日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，该国与俄罗斯就银行和能源部门的合作以及一笔贷款正在进行协商，解决塞浦路斯债务危机的协议应该也会符合俄国利益。
“目前有很多团队正在着手解决大量问题。银行和天然气是我们有机会与俄罗斯展开一些合作并得到一些帮助的地方，”Sarris周四在莫斯科对记者表示。
他补充道，“我们已经明确地请求帮助，但某些方面对俄罗斯而言也具有经济意义。”
Sarris与俄罗斯官员展开第二天的磋商，此前塞浦路斯议会周二否决以对银行存款征税来获取欧盟100亿欧元救助的提议。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。