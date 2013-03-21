欧洲金融：塞浦路斯财长称正在与俄罗斯协商银行和天然气协议

路透莫斯科3月21日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，该国与俄罗斯就银行和能源部门的合作以及一笔贷款正在进行协商，解决塞浦路斯债务危机的协议应该也会符合俄国利益。

“目前有很多团队正在着手解决大量问题。银行和天然气是我们有机会与俄罗斯展开一些合作并得到一些帮助的地方，”Sarris周四在莫斯科对记者表示。

他补充道，“我们已经明确地请求帮助，但某些方面对俄罗斯而言也具有经济意义。”

Sarris与俄罗斯官员展开第二天的磋商，此前塞浦路斯议会周二否决以对银行存款征税来获取欧盟100亿欧元救助的提议。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)