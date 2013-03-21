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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 15:49 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月21日

路透上海3月21日 - 中国央行本周公开市场回笼力度比上周继续略有放大，至此节后已连续五周净回笼。
央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传达的收紧信号正继
续保持。
    
    市场人士指出，央行今年货币政策收紧的拐点已现，但力度并不强，目前是一个缓慢收紧的过程。临近月
末季末，收紧的过程中间是否会微调，将取决于月底银行存款增长的力度多大等因素，目前还较难判断，但收
紧政策保持连贯性的可能性较大。
    
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -6,490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/16-3/22     --       400        --        870       --       --          -470
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/9-3/15      --       --         --        440       --       --          -440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/2-3/8       --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).
     5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完)

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
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