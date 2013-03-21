《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月21日

路透上海3月21日 - 中国央行本周公开市场回笼力度比上周继续略有放大，至此节后已连续五周净回笼。 央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传达的收紧信号正继 续保持。 市场人士指出，央行今年货币政策收紧的拐点已现，但力度并不强，目前是一个缓慢收紧的过程。临近月 末季末，收紧的过程中间是否会微调，将取决于月底银行存款增长的力度多大等因素，目前还较难判断，但收 紧政策保持连贯性的可能性较大。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -6,490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日). 5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完) (整理 徐永; 审校 李宏薇)