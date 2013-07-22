中国金融：6月外汇占款减少412亿元，七个月来首次负增长--央行

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透北京7月22日 - 如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。对比今年1月时新增6,836.59亿元的天量，今年上半年的外汇占款数据如同高山滑雪。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，6月末金融机构外汇占款余额为273,887.46亿元；财政性存款余额为33,954.71亿元，当月财政存款减少1,217.75亿元。
上述两项数据表明，6月份市场因此注入的流动性为805.7亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。