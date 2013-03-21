金属期市：伦敦期铜上涨，受益于中国数据和FED宽松的政策

0701GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7651.00 31.00 +0.41 -3.51

上海期铜 55780 680 +1.23 -3.29

COMEX期铜 345.90 1.25 +0.36 -5.30

LME期铝 1952.25 13.25 +0.68 -5.73

上海期铝 14730 45 +0.31 -4.01

LME期锌 1948.00 17.00 +0.88 -5.60

上海期锌 14995 -550 -3.54 -3.54

LME期镍 16895.00 85.00 +0.51 -1.52

LME期铅 2204.75 16.75 +0.77 -5.78

上海期铅 14590.00 70.00 +0.48 -4.33

LME期锡 22770.00 170.00 +0.75 -2.69

LME/上海套利价差^ -186

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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