金属期市：伦敦期铜上涨，受益于中国数据和FED宽松的政策

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0701GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7651.00 31.00 +0.41 -3.51
上海期铜 55780 680 +1.23 -3.29
COMEX期铜 345.90 1.25 +0.36 -5.30
LME期铝 1952.25 13.25 +0.68 -5.73
上海期铝 14730 45 +0.31 -4.01
LME期锌 1948.00 17.00 +0.88 -5.60
上海期锌 14995 -550 -3.54 -3.54
LME期镍 16895.00 85.00 +0.51 -1.52
LME期铅 2204.75 16.75 +0.77 -5.78
上海期铅 14590.00 70.00 +0.48 -4.33
LME期锡 22770.00 170.00 +0.75 -2.69
LME/上海套利价差^ -186
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/张若琪 审校 隋芬 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。