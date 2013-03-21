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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 16:01 BJT

新兴汇市：泰铢因干预忧虑而下滑，马币和台币上涨

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 日圆                             95.89       96.01       +0.13       -9.49       86.79
 坡元                            1.2507      1.2515       +0.06       -2.30      1.2219
 台币                            29.801      29.845       +0.15       -2.23      29.136
 韩元                           1115.50     1116.10       +0.05       -4.03     1070.60
 泰铢                             29.15       29.08       -0.24       +5.01       30.61
 菲律宾披索                       40.73       40.73       +0.01       +0.80       41.05
 印尼卢比                       9732.00     9720.00       -0.12       -1.05     9630.00
 印度卢比                         54.25       54.36       +0.21       +1.37       54.99
 马币                            3.1190      3.1225       +0.11       -1.96      3.0580
 人民币                          6.2125      6.2118       -0.01       +0.29      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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