韩国汇市：韩元兑美元微升，但北韩紧张形势压制涨势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但交易商称，外资流出股市和债市带来稳定的美元需求，使韩元囿于窄幅区间交投。
一当地银行的交易员称，“今日难以开设仓位，不管是多仓还是空仓。”
韩国官员周四称，韩国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址，这令人质疑可能是朝鲜方面实施了此次攻击。
加之朝鲜威胁可能攻击美军驻日本和关岛的基地，交易商称地缘政治紧张形势亦使当前美元兑韩元受到支撑。
韩国综合股价指数 收跌0.4%，至1,950.82点，为2月12月以来低位。
韩国债市走高，因市场揣测韩国央行今年再度放宽货币政策，同时押注韩元升值。五年期韩债 收益率(殖利率)和三年期韩债收益率 均下跌1个基点。
三年期6月韩债期货 持平于周三收盘价106.81。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,115.7 1,116.1
日圆/韩元 11.6548/592 11.7281/336
韩国公债期货 * 106.81 106.81
五年期公债收益率 2.67% 2.68%
三年期公债收益率 2.59% 2.60%
韩国综合股价指数 1,950.82 1,959.41 -----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完) (编译 田建华; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。