韩国汇市：韩元兑美元微升，但北韩紧张形势压制涨势

但交易商称，外资流出股市和债市带来稳定的美元需求，使韩元囿于窄幅区间交投。

一当地银行的交易员称，“今日难以开设仓位，不管是多仓还是空仓。”

韩国官员周四称，韩国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址，这令人质疑可能是朝鲜方面实施了此次攻击。

加之朝鲜威胁可能攻击美军驻日本和关岛的基地，交易商称地缘政治紧张形势亦使当前美元兑韩元受到支撑。

韩国综合股价指数 收跌0.4%，至1,950.82点，为2月12月以来低位。

韩国债市走高，因市场揣测韩国央行今年再度放宽货币政策，同时押注韩元升值。五年期韩债 收益率(殖利率)和三年期韩债收益率 均下跌1个基点。

三年期6月韩债期货 持平于周三收盘价106.81。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,115.7 1,116.1

日圆/韩元 11.6548/592 11.7281/336

韩国公债期货 * 106.81 106.81

五年期公债收益率 2.67% 2.68%

三年期公债收益率 2.59% 2.60%

韩国综合股价指数 1,950.82 1,959.41 -----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价 。