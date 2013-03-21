台湾货币市场：短率仍在低位，央行冲销力道疲弱

* 央行大砍存单

* 游资趋多拆入需求疲弱

* 下周存单到期高达2.4兆，料资金充裕

记者 高洁如

路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周四仍在低位。存单到期很多，但央行冲销力道非常疲弱，致使银行游资甚多，短率续在低位不变。

一位资金调度人士表示，今日存单高达近5,900亿台币，在市场普遍预期央行今日将大砍存单之下，上午的拆入意愿疲弱。调度人士也说，原本有不少银行声称午后可能有拆入需求，但也因央行存单少收之下，银行准备数字冲回，缺口变成不缺，该承做的拆款也就无疾而终。

〞最近央行砍存单，我这周都已经在休息了，不做拆入了!〞一位公营银行资金调度人士说。

前述交易员也认为，下周央行存单到期金额比起本周的量更是有过之而无不及，预料央行将续砍存单，下周整体市场资金料比本周更为泛滥。

下周央行存单到期总额2兆(万亿)4087.35亿台币，相较本周的1兆(万亿)2,806.65亿高出将近一倍。

本地时间15:39银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%；今日区间在0.386-0.41%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。

**短票利率平稳**

票券商指出，短票发行量平平，利率大致不变。

不过，票券商也表示，跨月的免保短票利率--尤其是部分证券商发行的免保证短票，可能由于部分银行的额度已满，因此反而今日利率稍有走高，今日约在0.72-0.73%。

至于30天左右保证短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行台湾央行周四存单到期金额5,885亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额1兆2,806.65亿台币，周五存单到期金额3,423.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负48亿台币；累计超额准备为负184亿台币，加计前期1%的超额准备为984亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则大致持稳。今日有400亿台币公债的交割，惟市场钱多券少的态势不变，RP利率上不去也下不得，仅持稳在既有区间。

一票券商交易员说，目前市场缺券情形严重，有券的寿险与银行业者没有资金调度需求，也不用拿券承作。原本可以拿券作RP的证券与票券商，则因为公债殖利率上扬，面临因调整部位，无券可做的状况。

一证券商交易员则表示，部分同业正在调整部位，因此与投信提前解约。不过感觉投信端的资金也不太多，因此今日是直接找银行调度。

他们认为，今日感觉资金尚属宽裕，但进入下周因有季底与旬底的因素影响，资金可能会趋紧。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。