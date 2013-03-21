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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:30 BJT

香港股市：收低0.1%抹去盘初涨幅，腾讯控股领跌

腾讯控股收盘脱离日低，但仍以下跌4%作收，创下12月31日以来最低收盘。虽然腾讯周三晚间发布的2012年获利报告与预期相符，但德意志银行以及里昂证券调降该股评等。德银分析师将腾讯评等由“买进”降为“持有”，并将股价目标削减8%，理由是短期内移动和电子商务方面的业务推进将导致利润率受到压力，但长期将从中受益。

中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。

本日收盘后将有多家企业公布业绩，包括利丰 、中国联通 以及中国石油 。(完)

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