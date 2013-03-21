香港股市：收低0.1%抹去盘初涨幅，腾讯控股领跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
腾讯控股收盘脱离日低，但仍以下跌4%作收，创下12月31日以来最低收盘。虽然腾讯周三晚间发布的2012年获利报告与预期相符，但德意志银行以及里昂证券调降该股评等。德银分析师将腾讯评等由“买进”降为“持有”，并将股价目标削减8%，理由是短期内移动和电子商务方面的业务推进将导致利润率受到压力，但长期将从中受益。
中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。
本日收盘后将有多家企业公布业绩，包括利丰 、中国联通 以及中国石油 。(完)
如欲参考原文报导，请点选
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。