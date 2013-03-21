香港股市：收低0.1%抹去盘初涨幅，腾讯控股领跌

腾讯控股收盘脱离日低，但仍以下跌4%作收，创下12月31日以来最低收盘。虽然腾讯周三晚间发布的2012年获利报告与预期相符，但德意志银行以及里昂证券调降该股评等。德银分析师将腾讯评等由“买进”降为“持有”，并将股价目标削减8%，理由是短期内移动和电子商务方面的业务推进将导致利润率受到压力，但长期将从中受益。