版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 16:08 BJT

日本数据：2012年土地价格连续第五年下跌，但跌幅为五年来最小--政府

路透东京3月21日 - 日本2012年土地价格连续第五年下跌，但是下滑速度为五年来最慢，可能显示房地产市场在复苏。

日本国土交通省的调查显示，2012年日本土地价格平均下跌1.8%，2011年为下跌2.6%。

住宅土地价格跌幅从前一年的2.3%缩至1.6%，商业土地均价跌幅从3.1%降至2.1%。

尽管住宅和商用土地价格均是连续第五年下跌，但是跌幅均为五年来最小。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐