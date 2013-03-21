更新版-欧洲政经：塞浦路斯及俄罗斯讨论银行及天然气等方面的合作

Sarris还要求俄罗斯将一笔现有的25亿欧元贷款期限延长并降低利率。

俄罗斯财长Anton Siluanov表示，在莫斯科的谈判将继续进行。

分析师和消息人士曾暗示，俄罗斯对外经济银行(VEB)可能参与援助方案。目前无法立即取得VEB的评论。

“这笔贷款的一部分有可能随时间进展转换为塞浦路斯资产的权益，比如私有化的国有资产以及碳排放权等，”莫斯科经济分析师Jacob Nell称。

“在处理与俄罗斯有关的白俄罗斯和乌克兰类似协议时，有此先例，”Nell称，其是指他们将积欠俄罗斯油气巨擘Gazprom 的债务转换为资产的协议。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 许娜/侯向明)