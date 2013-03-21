更新版-欧洲政经：塞浦路斯及俄罗斯讨论银行及天然气等方面的合作

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Sarris还要求俄罗斯将一笔现有的25亿欧元贷款期限延长并降低利率。
俄罗斯财长Anton Siluanov表示，在莫斯科的谈判将继续进行。
分析师和消息人士曾暗示，俄罗斯对外经济银行(VEB)可能参与援助方案。目前无法立即取得VEB的评论。
“这笔贷款的一部分有可能随时间进展转换为塞浦路斯资产的权益，比如私有化的国有资产以及碳排放权等，”莫斯科经济分析师Jacob Nell称。
“在处理与俄罗斯有关的白俄罗斯和乌克兰类似协议时，有此先例，”Nell称，其是指他们将积欠俄罗斯油气巨擘Gazprom 的债务转换为资产的协议。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 许娜/侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。