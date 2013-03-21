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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 16:26 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元原地踏步，此前欧元自四个月低位反弹

0750 GMT，瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9444。

瑞郎兑欧元少有变动，报1.2217。

“美元/瑞郎基本上仍是区间交投，不过今天料将回跌向200日移动均线位置0.9419，”德国商业银行分析师说。

汇市交易员也关注一项瑞士国内的议题，也就是右翼政治团体提议禁止瑞士央行卖出其黄金储备，并拟对此议题发动公投。(完)

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