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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 16:33 BJT

全球金市：塞浦路斯阴霾有所放晴，黄金上涨动能降温

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1608.06 2.17 +0.14 -3.97

现货银 28.88 0.12 +0.42 -4.62

现货铂金 1580.50 6.00 +0.38 2.96

现货钯金 758.47 1.47 +0.19 9.61

COMEX期金 1607.30 -0.20 -0.01 -4.09 12388

COMEX期银 28.86 0.04 +0.15 -4.53 2930

汇率

欧元/美元 1.2935

美元/日圆 95.80

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 王丽鑫/李婷仪)
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