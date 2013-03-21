中国能源：能源局已制定页岩气产业发展政策，包括财税和用地扶持--报载

路透北京3月21日 - 中国矿业报周四报导称，中国国家能源局制定的页岩气产业发展政策已制定完成，正待有关部门批准后发布，其中，财税支持和用地优惠等扶持政策都会明确。

刊登在该报主管机构国土资源部网站的报导称，国土资源部正在研究一系列的页岩气扶持政策细则，且国土资源部制定的页岩气探矿权招投标管理办法也计划出台。

报导援引国家能源局石油天然气司副司长杨雷称，备受关注的中国页岩气产业政策已经有了一个文本，里面包括了产业的准入、环保、监管及对外开放等问题，都有一些更细致的规定，更具有可操作性。此外，规划里还有一些财税支持、用地优惠等都会明确。

“目前财政部、能源局发布了按产量每立方补贴4毛钱，国土资源部正在按照有关领导要求，会同有关部委研究一系列的扶持政策细则，支持页岩气的产业发展。”报导报援引国土部地勘司副司长车长波说。

他认为，中国要加大政府支持和推动的力度，页岩气迫切需要价格补贴，税费减免等优惠政策，需要在管网运营采取开放灵活的政策措施。下一步还要继续完善出台符合页岩气勘查开发实际的探矿权竞争出让办法，要吸引社会资金，又要防止一哄而上。

页岩气勘查开发具有初期高投入、高科技、高成本、高风险、投资回收周期长的特点，加上中国页岩气有利区条件差，部分区域水资源匮乏。

中国页岩气资源潜力非常明显，政府估计技术上可采储的页岩气储备为25万亿立方米。为减少对传能源依赖，政府计划2015年页岩气产能达65亿立方米，但目前为止几无商业性产出。(完）

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