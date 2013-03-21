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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 16:24 BJT

泰国经济：泰财长称希望泰铢能下滑，以免损及出口

路透曼谷3月21日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周四表示，他希望泰铢能够走软和利率降低，此前泰铢兑美元创下16年高点，威胁到靠出口拉动的经济。

“我希望泰铢能下滑，且政策利率会下降，”Kittirat Na Ranong说道。

他同时亦表示，央行应赶在泰铢升值损及出口、就业和旅游业之前出手采取措施。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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