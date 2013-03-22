修正-中国大豆：当局轮换国储进口大豆，以缓解供应紧张-交易商

港股业绩：华润燃气去年净利按年增长16%逊预期，派息比率略为上调
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
(修正以调整标题及内文第一段措辞)
路透北京3月21日 - 多位交易商周四表示，中国正在轮换销售100-150万吨大豆储备给榨油业者，以缓解供应紧张；此前巴西港务壅塞干扰了对中国的大豆运输。
一名榨油商主管表示，该公司已经从中国储备粮管理公司以市价“大量”买进。
这些交易商表示，中国储备粮管理公司所销售的大豆为进口储备中的一部分，这部分稍后将由南美或美国进口填补。(完)
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。