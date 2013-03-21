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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:48 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元扩大跌幅，此前德国PMI数据出炉

路透伦敦3月21日 - 欧元兑美元周四在EBS交易系统扩大跌幅至日低1.2890，此前德国公布采购经理人指数(PMI)。 (完)

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